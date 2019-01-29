مميش: قناة السويس الجديدة أسرع وأكبر قناة ملاحية تتعامل مع السفن العملاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، الأسباب التى دفعت الدولة إلى حفر قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن القناة الجديدة مرتبطة بالمنطقة الاقتصادية، وأن القناة القديمة كان بها بعض الملاحظات، قائلا "لو عطلت مركب واحدة فى القناة القديمة تتوقف حركة التجارة العالمية". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة باعتبارها قاطرة تنمية مصر لخدمة السفن العابرة لأهميته فى تحقيق قيمة مضافة والمنافسة الدولية وتعظيم عوائد القناة. وأشار مميش إلى أن تعميق القناة كان أمرا لابد منه للتعامل مع الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، موضحا أنه تم تعميق القناة من 16 إلى 24 متر عمق للتعامل مع السفن العملاقة، قائلا "وبهذا الوضع نكون أسرع وأكبر قناة ملاحية تتعامل مع السفن العملاقة".



















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