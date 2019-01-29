شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الإعلان عن خلو مناصب رؤساء الجامعات قبل نهاية المدة بـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارا لوزارة التعليم العالى ينص على أن يتم استبدال البند رقم 1 من المادة الخامسة من قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 5241 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية باستبدال البند رقم 1 من القرار سابق الذكر بنص آخر وهو "الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بـ 6 أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنى لعملها"، إذ أن النص القديم للمادة كان يقر بضرورة إعلان خلو المنصب قبلها بـ 3 أشهر فقط.