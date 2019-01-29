انت الان تتابع بائعو الصحف بالشرقية يستغيثون: إلحقنا من الظلم ياريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دشنَّ عدد من بائعو الصحف والمجلات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مبادرة أشبه باستغاثة توجهوا بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذهم مما وصفوه بـ«الظلم والقهر» الذي يتعرضون له على مدار سنوات، مطالبين بلقاء الرئيس لإطلاعه بشكل مباشر وعرض شكواهم، والتدخل لوقف ما يعانونه من تعنت من المسؤولين داخل أروقة المحافظة من أصغرهم إلى أكبرهم، تبعًا لحملات الإزالة «الممنهجة» التي يتعرضون لها من جانب إدارة المرافق بعلم وتوجيهات من ديوان عام المحافظة، مشيرين إلى أنهم يتعرضون بشكل مستمر ومتعمد لكل أنواع «الظلم والقهر».
وأوضح بائعو الصحف، في شكواهم، أنه لا يتم الالتفات لشكواهم، قائلين: «للأسف تقدمنا بعشرات الشكاوى لكل المسؤولين ولكن لا حياة لمن تُنادي».وتضمنت الاستغاثة مناشدة وأمنية بأن يسمح لهم الرئيس بمقابلته لعرض شكواهم، قائلين: «نتمنى من المولى عز وجل أن ننال شرف مقابلة سيادتكم لعرض ما نتعرض له على مدار السنوات
وأوضح بائعو الصحف، في شكواهم، أنه لا يتم الالتفات لشكواهم، قائلين: «للأسف تقدمنا بعشرات الشكاوى لكل المسؤولين ولكن لا حياة لمن تُنادي».
وتضمنت الاستغاثة مناشدة وأمنية بأن يسمح لهم الرئيس بمقابلته لعرض شكواهم، قائلين: «نتمنى من المولى عز وجل أن ننال شرف مقابلة سيادتكم لعرض ما نتعرض له على مدار السنوات السابقة»، قبل أن تتطرق الرسالة إلى الظلم والقهر مرةً أخرى: «نعلم جيدًا لن يُرضي سيادتكم الظلم والقهر الذي نتعرض له دون ذنب».
يُشار إلى أن شرطة المرافق أزالت جزء من «فرش» كشك جرائد «طلعت مصطفى» أحد أقدم بائعي الصحف والمجلات في المحافظة، وذلك مطلع سبتمبر الماضي بتوجيهات من السلطة التنفيذية، بدعوى أنها تعيق حركة السير، رغم صدور قرار من المحافظ الأسبق، بالموافقة على اقتراح صاحب الكُشك بتجميل المنطقة والتوسع في عرض الكُتب والصحف على حدٍ سواء.
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