اعتراف وترويج.. ماذا حصدت مصر من زيارة ماكرون؟

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حققت مصر استفادة كبرى من زيارة "ماكرون" إذ أُعتبرت ترويجا كبيرا لجهود الدولة المصرية التي تسير بخطوات ثابتة على الأصعدة كافة: سياحيا واقتصاديا وأمنيا

لم تكن زيارة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى مصر، اليوم الإثنين، كغيرها من الزيارات الرسمية التي لم تنقطع طوال السنوات الماضية، إذ امتازت بكثير من الأمور، أولها أنها الزيارة الأولى لرئيس دولة عظمى، منذ فلاديمير بوتين في نوفمبر 2017، كما تعتبر خير ترويج للسياحة المصرية، التي تشهد طفرة هائلة منذ 2018، فضلا عن الجدوى الاقتصادية إذ تم توقيع 40 اتفاقية بـ1.6 مليار يورو، وغيرها من النقاط الإيجابية التي نسردها في التقرير التالي..

ترويج ذكي لمصر حققت مصر استفادة كبرى من زيارة "ماكرون"، إذ اعتبرتها ترويجا كبيرا لجهود الدولة المصرية، التي تسير بخطوات ثابتة على الأصعدة كافة، حيث زار الرئيس الفرنسي وزوجته السيدة "بريجيت" العديد من المناطق السياحية بالأقصر وأسوان، كما قامت قريتنه بزيارة منطقة الأهرامات في الجيزة وجامع محمد على

ترويج ذكي لمصر حققت مصر استفادة كبرى من زيارة "ماكرون"، إذ اعتبرتها ترويجا كبيرا لجهود الدولة المصرية، التي تسير بخطوات ثابتة على الأصعدة كافة، حيث زار الرئيس الفرنسي وزوجته السيدة "بريجيت" العديد من المناطق السياحية بالأقصر وأسوان، كما قامت قريتنه بزيارة منطقة الأهرامات في الجيزة وجامع محمد على بالقلعة، هذا بالإضافة إلى جولة الرئيسين السيسي وماكرون بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقدا "مدينة الفنون ودار الأوبرا وكاتدرائية ميلاد المسيح إلى جانب مسجد الفتاح العليم".. استثمارات بـ1.6 مليار يورو استثمارات بـ1.6 مليار يورو صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كل المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة -خلال الزيارة- بلغت 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو. الآن يدافعون عنّا الآن يدافعون عنّا دائما ما كان الغرب يوجه هجومه ضد مصر بتجاوزات في ملف حقوق الإنسان، في وقت كانت تعاني فيه البلاد من أزمات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية، حتى جاء اليوم، ودافع ماكرون عن مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، إذ كتب تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "تعرّضت مصر وفرنسا للإرهاب الإسلامي.. وذكّرتُ الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن السعي الدؤوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان.. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقى من الإرهاب الإسلامى". حديث ماكرون، الذي جاء بعد أحداث "السترات الصفراء" في فرنسا، يعد دفاعا ضمنيا عن رؤية الرئيس السيسي لحقوق الإنسان، الذي قال خلال إجابته عن سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر، أثناء مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه أكتوبر 2017: "لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضا.. من يهتم لحقوق أسر شهداء الجيش من العمليات الإرهابية.. من يهتم بحقوق المواطن المصري الذي تضرر من تراجع السياحة بسبب العمليات الإرهابية.. 100 مليون مصري.. من يهتم بلقمة عيشهم؟"، مؤكدا أن مصر لا تتهرب من الإجابة عن مسألة الحقوق في مصر، ولكن يجب طرح الموضوع في سياقه. زيادة التبادل التجاري زيادة التبادل التجاري قال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى، بقصر الاتحادية، إنه اتفق وماكرون على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون فى المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة يعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا. من جانبه، قال الرئيس الفرنسى، إن بلاده ستقدم لمصر مليار يورو من أجل مشاريع التنمية، مضيفا أن مصر تعود لمرحلة النمو الاقتصادى بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى قام بها الرئيس السيسي، وستستمر فرنسا فى دعم برامج التنمية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة.اقرأ أيضا: السيسي وماكرون..حقوق الإنسان سؤال إجباري بمصر وفرنسا

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