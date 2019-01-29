شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الرئيس الفرنسي وقرينته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وصافح الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أساقفة المجمع المقدس، والقمص انجيلوس اسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة.

وسجل ماكرون كلمة تحية في سجل الزيارات بالكاتدرائية المرقسية، وعقب ذلك تم التقاط صور تذكارية تجمع البابا تواضروس والرئيس الفرنسي.

شارك في استقبال الرئيس الفرنسي وفد كنسي تكون من صاحبي النيافة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، وسكرتيري قداسة البابا القس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكل من المستشار منصف سليمان، الدكتور هاني كميل، الدكتور أنيس عيسى، السيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للعلاقات والمشروعات.