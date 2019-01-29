شكرا لقرائتكم خبر عن كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة تمثل نظيراتها بالمجلس الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة النهضة، أن لجنة الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات قررت أن تكون كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة ممثلة لكليات إدارة الأعمال بالجامعات الخاصة بتشكيل لجنة القطاع من خلال عميدها د. عاطف محمد أحمد كعضو فى لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف بيان الجامعة، أن هذا القرار عن الخطي الثابتة التي تسير بها جامعة النهضة برئاسة الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة نحو تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتوجيهات المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء بتوفير كافة الامكانيات التي تساهم في تقدم الجامعة مهما كانت تكلفتها، ونظراً لما حققته كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة من تقدم جيد في عدة اتجاهات .

كما يعبر هذا القرار عن تقدير المجلس الأعلى للجامعات لكلية إدارة الأعمال جامعة النهضة.