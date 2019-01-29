شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث و منع القيادة تحت تأثير المخدر لانها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين ،كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف و انتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور اى كثافات مرورية.