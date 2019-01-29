شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى اليوم رئيس أورانج العالمية ويجتمع برؤساء المجالس التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع محافظ الجيزة لمتابعة المشروعات التى تتم بالمحافظة وتقرير عن الإزالات الأخيرة التى تمت بالمحافظة للمبانى المخالفة لقانون البناء.

كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم أيضا رئيس شركة أورنج العالمية، يعقبه اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وسائل النقل الجماعى بمحافظة الإسكندرية.