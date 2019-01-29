شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك الصينية: 13.8 مليار دولار حجم التجارة مع مصر خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال عام 2018 بلغ 13.8 مليار دولار، بزيادة 27.7% على أساس سنوى.
وذكرت المصلحة- فى أحدث إحصائيات أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر وصل إلى 11.99 مليار دولار خلال 2018، بزيادة26.4% على أساس سنوى، فى حين سجلت الواردات الصينية من مصر 1.83 مليار دولار بزيادة 36.8% على أساس سنوي.
وأضافت أنه خلال شهر ديسمبر الماضى، بلغ حجم التجارة بين الصين ومصر 1.29مليار دولار.. منوهة بأن التجارة الخارجية للصين ارتفعت بواقع 9.7% على أساس سنوى فى عام 2018 لتصل إلى 30.51 تريليون يوان (حوالى 4.5 تريليون دولار).
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