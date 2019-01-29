شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لخطوط الأتوبيس الذكى بمنظومة النقل الجماعى بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم بدء التشغيل التجريبى لخطوط الأتوبيس الذكى بالمدينة، والتى تضم 25 أتوبيسا للعمل بمنظومة النقل الداخلى بالمدينة، ضمن منظومة النقل الجماعى التى تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحل مشاكل المواصلات والنقل الداخلى بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس علاء منيع، أن استخدام الأتوبيس الذكى بمنظومة النقل الداخلى، يهدف لتوفير بديل عملى وحضارى مناسب لسكان المدينة، ويمثل خيارا مغريا لقائدى المركبات الخاصة لاستخدام منظومة النقل، التى توفر كل سبل الراحة والآمان، من خلال منظومة إلكترونية رائدة يتم إدارتها باحترافية.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: تتضمن الأتوبيسات كل التقنيات الحديثة لضمان أعلى جودة فى التشغيل بشكل منتظم، بجانب معدل الأمان، وذلك من خلال توفير (أجهزة GPS – أبلكيشن حجز – جهاز دفع إلكتروني – واى فاى – شاحن موبايل – شاشة توضح مسارات الخطوط – شاشة عرض داخلية – كاميرا مراقبة)، موضحا أن جميع الأتوبيسات مكيفة الهواء، كما أنها تعمل من خلال بابين أحدهما للصعود والآخر للنزول، وتحتوى على إذاعة صوتية باسم المحطة داخل الأتوبيس.

وأضاف المهندس علاء منيع، أن كل أتوبيس مراقب داخليا بكاميرات مراقبة، وعداد أتوماتيكى لحصر عدد الركاب بالسيارة، كما أن جميع الأتوبيسات مزودة بمخرج (USB)، وسماعات بجوار كل راكب، لسماع الإعلانات المعروضة على الشاشات بدون صوت خارجى لعدم إزعاج باقى الركاب، موضحا أنه يتم استخدام التطبيق الذكى لأول مرة فى مدينة 6 أكتوبر، والذى يتم من خلاله تخطيط الرحلة، وتحديد خط السير للعميل، وتحديد مواعيد الوصول، حيث تم تزويد التطبيق بجميع بيانات وخط سير كل الأتوبيسات لتكون متاحة للعملاء.

وأوضح المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن سعر التذكرة سيتراوح بين 3.5 و5 جنيهات، لتكون مناسبة لجميع الركاب، وسيتم تزويد كل أتوبيس بطابعة وجهاز كاشير أمام السائق يمكن من خلاله إصدار التذكرة، وفى حالة الشحن، يتم إجراء عملية شحن الكروت من المحطات الرئيسية، من خلال منظومة الدفع الإلكترونى، مؤكدا أن جهاز المدينة وفر "جراج" لاستيعاب الأتوبيسات، بجانب محطات الانتظار التى يجرى تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم يوم الخميس الماضى 24/1/2019، عمل جولة ميدانية بإحدى خطوط الأتوبيس داخل المدينة، للوقوف على آخر الاستعدادات للتشغيل، بحضور المهندس كمال فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكان والتعمير، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحيد القماح، وكيل مجلس الأمناء، والمستشار جمال كمال، ممثل الشركة المُشغلة للخطوط بالمدينة.