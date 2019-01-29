البابا تواضروس يستقبل الرئيس الفرنسى ماكرون بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وصافح الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أساقفة المجمع المقدس، والقمص انجيلوس اسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة.
وسجل ماكرون كلمة تحية في سجل الزيارات بالكاتدرائية المرقسية، وعقب ذلك تم التقاط صور تذكارية تجمع البابا تواضروس والرئيس الفرنسي.
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