شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا حول فعاليات اليوم الأول للمنتدى من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على المعهد إعداد القادة بحلوان، جاء ذلك فى إطار انطلاق فعاليات منتدى شباب الجامعات المصرية، والذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 27 - 31 يناير الجارى، بمشاركة حوالى 380 طالبا وطالبة، وعضو هيئة تدريس من 27 جامعة مصرية.

وأوضح التقرير أن اليوم الأول للمنتدى شمل إقامة ندوة بعنوان: "استراتيجية الوزارة للأنشطة الطلابية"، تناولت جهود الوزارة لتفعيل الأنشطة الطلابية، وتحفيز الطلاب للمشاركة فيها.

وأشار التقرير إلى إقامة ندوة أخرى بعنوان (الشباب وبناء الدولة) بمشاركة عدد من البرلمانيين، الدكتور جهاد عامر نائبة بمجلس النواب ورئيس لجنة الشباب فى المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور صبحى عسيلة الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، وأحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بفعاليات المنتدى فى يومه الأول، مشيرا إلى أهمية المنتدى فى توطيد أواصر العلاقات بين الطلاب، فضلا عن رفع مستوى ثقافتهم من خلال حضورهم الدورات التثقيفية واللقاءات المفتوحة، التى تجمعهم بالسادة الوزراء، ورجال الثقافة، ومستشارى أكاديمية ناصر العسكرية العليا، موضحا أهمية ذلك فى دعم الانتماء الوطنى لدى الطلاب.