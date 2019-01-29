البابا تواضروس للرئيس الفرنسي: لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال البابا تواضروس بابا الإٍسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر لديها مجلس للكنائس وبيت العائلة المصرية، وهناك تعاون بينهما بما يساهم في تحقيق الاستقرار.

وأضاف خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح الثلاثاء، أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار إلا من خلال الحوار، لافتا إلى أن مصر تخوض خطة طموحة في التنمية المستدامة.

وأشار البابا تواضروس إلى أن هناك صلة قوية بين الشعبين الفرنسي والمصري، في مختلف المجالات، وهناك ترابط ثقافي قوي بين البلدين، موجها حديثه للرئيس الفرنسي قائلا " مصر في حاجة إلى مزيد من الحوار".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعقد الرئيس الفرنسي، أمس، جلسة مباحثات، مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.