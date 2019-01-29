البابا تواضروس يستقبل الرئيس الفرنسي في الكاتدرائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته، أول أمس الأحد، والوفد المرافق لهما، معبد أبوسمبل بأسوان، في مستهل زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة فرنسا.البابا تواضروس الثاني

وأجرى ماكرون والوفد المرافق له، جولة سياحية في معبد أبوسمبل، رافقهم خلالها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إضافة إلى رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وعقد الرئيس الفرنسي، أمس، جلسة مباحثات، مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.