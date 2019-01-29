"بـ5 جنيه للتذكرة".. بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الذكي في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء التشغيل التجريبي لخطوط الأتوبيس الذكي بالمدينة، والتي تضم 25 أتوبيسًا للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة، ضمن منظومة النقل الجماعي التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحل مشاكل المواصلات والنقل الداخلي بالمدن الجديدة.

وأضاف منيع في بيان له اليوم، أن استخدام الأتوبيس الذكي بمنظومة النقل الداخلى، يهدف لتوفير بديل عملي وحضاري مناسب لسكان المدينة، ويمثل خياراً مغرياً لقائدي المركبات الخاصة لاستخدام منظومة النقل، التى توفر كل سبل الراحة والآمان، من خلال منظومة إلكترونية رائدة يتم إدارتها باحترافية.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: تتضمن الأتوبيسات كل التقنيات الحديثة لضمان أعلى جودة فى التشغيل بشكل منتظم، بجانب معدل الأمان، وذلك من خلال توفير (أجهزة GPS – أبلكيشن حجز – جهاز دفع إلكتروني – واى فاى – شاحن موبايل – شاشة توضح مسارات الخطوط – شاشة عرض داخلية – كاميرا مراقبة)، موضحاً أن جميع الأتوبيسات مكيفة الهواء، كما أنها تعمل من خلال بابين أحدهما للصعود والآخر للنزول، وتحتوى على إذاعة صوتية باسم المحطة داخل الأتوبيس.

وأوضح أن كل أتوبيس مراقب داخليًا بكاميرات مراقبة، وعداد أتوماتيكي لحصر عدد الركاب بالسيارة، كما أن جميع الأتوبيسات مزودة بمخرج (USB)، وسماعات بجوار كل راكب، لسماع الإعلانات المعروضة على الشاشات بدون صوت خارجي لعدم ازعاج باقى الركاب، موضحاً أنه يتم استخدام التطبيق الذكي لأول مرة في مدينة 6 أكتوبر، والذى يتم من خلاله تخطيط الرحلة، وتحديد خط السير للعميل، وتحديد مواعيد الوصول، حيث تم تزويد التطبيق بجميع بيانات وخط سير كل الأتوبيسات لتكون متاحة للعملاء.

وأضاف المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن سعر التذكرة سيتراوح بين 3.5 و5 جنيهات، لتكون مناسبة لجميع الركاب، وسيتم تزويد كل أتوبيس بطابعة وجهاز كاشير أمام السائق يمكن من خلاله إصدار التذكرة، وفي حالة الشحن، يتم إجراء عملية شحن الكروت من المحطات الرئيسية، من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جهاز المدينة وفر "جراج" لاستيعاب الأتوبيسات، بجانب محطات الانتظار التى يجري تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم يوم الخميس الماضي 24/1/2019، عمل جولة ميدانية بإحدى خطوط الأتوبيس داخل المدينة، للوقوف على آخر الاستعدادات للتشغيل، بحضور المهندس كمال فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكان والتعمير، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحيد القماح، وكيل مجلس الأمناء، والمستشار جمال كمال، ممثل الشركة المُشغلة للخطوط بالمدينة.