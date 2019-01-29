أخبار مصر | أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. مفاجأة بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. مفاجأة بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

شبين الكوم 09 20

طنطا 10 20

دمنهور 10 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 08 20

مطروح 07 18

السلوم 05 18

سيوة 06 20

بورسعيد 09 19

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الاسماعيلية 09 21

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 13 18

نخل 07 18

نويبع 13 20

طابا 12 19

كاترين 02 18

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 05 20

أسيوط 05 21

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 23

أسوان 11 23

أبوسمبل 12 22

الوادى الجديد 06 21

شلاتين 14 24

ابو رماد 15 22

راس حدربة 15 23

حلايب 17 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 15 24

الرياض 13 25

المنامة 17 25

أبوظبى 18 28

الدوحة 18 26

الكويت 12 23

دمشق 03 13

بيروت 13 17

عمان 05 12

القدس 05 11

غزة 07 16

بغداد 07 17

مسقط 21 26

صنعاء 07 27

الخرطوم 20 34

طرابلس 10 16

تونس 07 13

الجزائر 10 14

الرباط 09 17

نواكشوط 16 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 1 11

اسطنبول 08 14

اسلام اباد 06 16

نيودلهى 06 19

جاكرتا 24 31

بكين -04 07

كوالامبور 23 33

طوكيو 01 10

أثينا 10 16

روما 01 11

باريس 01 05

مدريد 02 11

برلين -01 03

لندن 01 06

مونتريال -18 -12

موسكو -10 -04

نيويورك -04 05

واشنطن -03 06