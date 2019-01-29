أخبار مصر | عاجل.. استعدادات أمنية مكثفة في الكاتدرائية بسبب "ماكرون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استعدادات أمنية مكثفة في الكاتدرائية بسبب "ماكرون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، وكثفت استعداداتها الأمنية؛ لاستقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في التاسعة صباحا بالمقر الباباوي.

في سياق متصل، وصل رجال الأمن للكاتدرائية، وتم تفعيل البوابات الأمنية على باب الدخول الرئيسى بشارع رمسيس وبدأ سكرتارية البابا تواضروس فى الاستعداد من أمام الباب الخارجى للمقر الباباوى.

الجدير بالذكر أن الكنيسة دأبت على استقبال ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية أثناء زياراتهم لمصر وكان آخرهم وزير الخارجية الأمريكى بومبيو الذى زار كاتدرائية العاصمة الإدارية منذ أسابيع.