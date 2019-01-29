مصر | إحالة سائق ميكروباص وآخر للجنايات بتهمة السرقة بالإكراه فى النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة سائق ميكروباص وآخر للجنايات بتهمة السرقة بالإكراه فى النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة النزهة، سائق ميكروباص والتباع لمحكمة الجنايات كونا تشكيل عصابيا لسرقة الركاب بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "أحمد س أ" 26 سنة، مهندس، وأفاد بأنه أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" بطريق مصر الإسماعيلية، فوجئ بقائد السيارة، وبصحبته آخران قاموا بالاستيلاء منه على 2 هاتف محمول، ومبلغ 45 جنيها ومتعلقاته الشخصية كرها عنه عقب تهديده بأسلحة نارية وبيضاء وفروا هاربين.

وفى ذات اليوم، تلقى القسم بلاغا آخر من "محمد ع " 25 سنة، مساعد استشارى بشركة، وأفاد بأنه حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص"، فوجئ بقائد السيارة وبصحبته آخران قاموا بالاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ 200 جنيه، ومتعلقاته الشخصية كرها عنه عقب تهديده بأسلحة نارية، وبيضاء وفروا هاربين.

ومن خلال التحريات تبين تطابق أوصاف المتهمين مرتكبى الواقعتين، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين كلاً من "عمرو ر ع" 33 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية "إصابة خطأ"، و"أحمد ز ح" 24 سنة، عاطل، و"محمد ع م" 33 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، و"كتر" أثناء استقلالهم السيارة رقم ق ر ط 9824 ماركة تويوتا ميكروباص، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعتين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين، باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه عقب استقلالهم السيارة المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها و5 هواتف محمولة، 2 كاميرا ديجيتال، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بسرقتهما بالإكراه.

تجديد حبس مهندس في حادث تصادم طائرة بسيارة داخل مطار القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس مهندس بمطار القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في حادث تصادم طائرة بسيارة بمطار القاهرة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بترك سيارة تابعة لمطار القاهرة تعمل بالمهبط، في طريق طائرة أثناء توجهها لممر الإقلاع، وتبين من التحقيقات أن السيارة اعترضت طريق الطائرة فجأة.

وتعود البداية عقب تلقي مباحث قسم شرطة النزهة إخطارا من شرطة المطار بوقوع حادث تصادم بين طائرة وسيارة، ولا توجد إصابات بشرية في الواقعة، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث وإعداد تقرير مفصل بالأضرار والتلفيات، وانتداب لجنة هندسية للمعاينة والفحص، كما أمرت باستدعاء المسئولين للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق.