هبة خفاجي.. ورحلت «طبيبةُ الغلابة» (بروفايل)

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الدكتورة هبة خفاجي طبيبة الأورام بمستشفى قصر العيني، كانت تعاني من نوبات قلبية مفاجئة في ساعات متأخرة من الليل، لم تلتفت إليها حتى انتزع الموت روحها الطيبة صباح اليوم..

«حُرِم علي النار كل هين لين، سهل، قريبُ من الناس».. كلمات نبوية كريمة صحيحة، اقتبستها الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني، الثلاثينية التي لم تكن الابتسامة تغادر وجهها، والأمل يسكن كلماتها، صاحبة جمعية روح الخيرية في تدوينة أخيرة لها على موقع التدوين الصغير«تويتر» قبل أن تفارق الحياة في هدوء خلال الساعات الأخيرة من يوم الأحد، إثر أزمة قلبية طارئة وسط صدمة ودهشة من الأهل والأقارب، وكل المتابعين لها عبر صفحات «السوشيال ميديا»، كأنها ملاك كان يبحثُ عن مدينة الورود الفاضلة ذات اللون العجيبِ الذي لا يحبه أحد غيرها ولا يشبه قلبا سواها.

عاشت للناس لرسم الابتسامة والأمل على وجوههم، لم تكن خفاجي مجرد طبيبة أورام فحسب، بل كانت «دينامو خير» يمشي على الأرض داخل مستشفى قصر العيني وخارجه، تتخذ من حسابها على "تويتر" منصة للمرضى تنشر قوائم الأدوية الناقصة، وتدخل في معارك من أجل علاج حالة مرضية مزمنة، طيبة سهلة لينة، قريبة من الناس،

عاشت للناس لرسم الابتسامة والأمل على وجوههم، لم تكن خفاجي مجرد طبيبة أورام فحسب، بل كانت «دينامو خير» يمشي على الأرض داخل مستشفى قصر العيني وخارجه، تتخذ من حسابها على "تويتر" منصة للمرضى تنشر قوائم الأدوية الناقصة، وتدخل في معارك من أجل علاج حالة مرضية مزمنة، طيبة سهلة لينة، قريبة من الناس، لم يقصدها أحدهم في دواء ناقص أو توفير غرفة رعاية مركزة لمريض وتأخرت عنه. اقرأ أيضًا: في يوم السرطان.. مرضى على قوائم انتظار الموت بمعهدي «ناصر والأورام» كانت خفاجي تدمن فعل الخير، يد تعالج الداء، وأخرى تبحث عن الدواء، تعطي ولا تنتظر المقابل، تداوي المرضى، وتسعى لخدمتهم في أي وقت، هي صاحبة جمعية «روح» الخيرية من أجل العمل التطوعي، وروحها الطيبة تُسكن بالعطاء والبذل والطيبة والمحبة لكل من تعرف أو لم تعرف، وتهتم بمشكلة المريض كأنها مشكلتها هي، تحارب من أجلها، وتثقل روحها بهموم الناس ومتاعبهم لا تهنأ أو تهدأ إلا بعد أن ترسم البسمة على وجوههم كأنها أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، تفعل ما لم يفعله ذووهم ربما تشبه فطرتهم التقية النقية البيضاء، وما يتمنى أحدنا أن يكون عليه، أو تشبه روحهم التي يعجز أحدهم عن رسم شبيه لها حتى داخل مخيلتهم. يروي أحد أصدقائها المقربين أنه كان يتصل بها في اليوم مرات عدّة من أجل إنقاذ حالة مرضية أو توفير دواء أو غرفة عناية مركزة وطوال الوقت كان يزعجها بطلبات المرضى واحتياجاتهم حتى في ساعات متأخرة من الليل فلا تنام ولا يهدأ لها بالًا وتحارب مع مديري المستشفيات حتى توفر لهم المكان المناسب وتنجح، وحين كان يعتذر لها على الازعاج المستمر، وفي كل مرة كان يأتي ردها المهذب بكلمات حفرت بداخله «ادوشني طالما في الخير ولصالح الناس». في أوقات الأعياد والإجازات غالبا ما يبحث الناس عن أماكن جديدة للسفر أو متنزهات وحدائق لتغيير الجو والاحتفال بعيدا عن أماكن العمل، لكنها كانت تحرص على دعوة أصدقائها لقضاء العيد بين الأطفال المرضى بمستشفيات أبو الريش وأطفال مصر الذين يقضون الأعياد داخل عنابر المرض ويتنفسون بروائح الأدوية، وكانت تبتاع "البلالين" وقطع الحلوى لهم، وتلتقط الصور التذكارية معهم، ولا تمضي قبل أن ترسم البهجة والفرحة على وجوههم. يقولون إن الجنة طيبة لا يدخلها إلا كل طيب يسعى لقضاء حوائج الناس، وخير الناس أنفعهم للناس، وكانت «طبيبة الغلابة» كما يطلق عليها أحباؤها تدور على الصيدليات والمستشفيات، بحثا عن الأدوية الناقصة لمرضى الأورام والسرطان ومرضى الحالات المزمنة، تطوف أرجاء مصر في سبيل توفير علبة دواء ناقصة لمريض غير قادر على شرائها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، كانت بابًا من أبواب الخير لها أيادٍ بيضاء كثيرة على المرضى لا تعد ولا تُحصى لم تخذل يومًا من استغاثوا بها، ورحلت حتى قبل أن يردوا إليها جزءا من الجميل وصنائع المعروف التي بذلتها في أعمال الخير. اقرأ أيضًا : الروتين قتل أحمد.. انتظر الدواء 7 أشهر والتأمين الصحي رفضه كتبت الطبيبة الثلاثينية، وصيتها قبل شهور من مغادرة الحياة كأنها كانت تعلم جيدًا أنها راحلة في سن مبكرة، فخطت بيدها هذه الكلمات لتمزج بين الخشية والرجاء بين الحزن والفرح، بين الألم والأمل، بين الشيء ونقيضه فكتبت: «وصيتي.. العزاء يقرأ سورة مريم وآيات العذاب وذكر جهنم، وقدموا عصير بلاش شغل شاي وقهوة ومياه.. وبلاش نكد دي مش شخصيتي.. عاوزة أكتبها وألزمهم بيها».

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