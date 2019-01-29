شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: توفير آليات الكشف المبكر عن الجذام بالمجان وفرق لرصد تحولاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير كافة خدمات الكشف المبكر عن مرض الجذام بالمجان، مضيفة أن قطاع الطب الوقائى يشكل فرق عمل لرصد المرض وأى طفرات تطرأ عليه.

وقالت وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع، أن الأمراض المعدية لها خصوصية داخل وزارة الصحة، ويوجد خطط للمتابعة الدائمة وآليات لمواجهتها مع توفير العلاج حال الإصابة بها.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك مراقبة للأمراض الوافدة ومتابعة لها ويتم التعامل مع أى حالات بشكل سريع وتابعت لا يوجد أى تفشيات وبائية.