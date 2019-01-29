شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاستقبال ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، استعداداتها الأمنية لاستقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له حيث يلتقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى التاسعة صباحا بالمقر الباباوى. وصل رجال الأمن للكاتدرائية، وتم تفعيل البوابات الأمنية على باب الدخول الرئيسى بشارع رمسيس وبدأ سكرتارية البابا تواضروس فى الاستعداد من أمام الباب الخارجى للمقر الباباوى. الجدير بالذكر أن الكنيسة دأبت على استقبال ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية أثناء زياراتهم لمصر وكان آخرهم وزير الخارجية الأمريكى بومبيو الذى زار كاتدرائية العاصمة الإدارية منذ أسابيع.

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