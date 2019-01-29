%91 من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول تشديد الرقابة على المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى فى سؤال بعنوان : هل تؤيد تشديد الرقابة على المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى ؟ حيث أعلن 91% من المشاركين تأييدهم لتشديد الرقابة على المحلات المشاركة بالاوكازيون الشتوى فى حين أجاب 6% منهم بلا بينما أجاب 3% منهم بلا أعرف.



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