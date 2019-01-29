شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند لدى مصر: حجم التبادل التجارى بين البلدين أكبر من أى وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سفير الهند بالقاهرة راهول كولشريشت بالتطور والمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الهندية، فى مختلف المجالات، فى ضوء حرص قيادتى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى على دفعها نحو آفاق أرحب.

جاء ذلك فى كلمة السفير الهندى خلال الاحتفال الذى نظمته سفارة بلاده بالقاهرة مساء اليوم بمناسبة الذكرى السبعين لإعلان جمهورية الهند.

وأشار السفير الهندى لدى مصر إلى أهمية الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس السيسى للهند ولقاءات القمة العديدة التى جمعته برئيس وزراء الهند على هامش العديد من المحافل الدولية والتنسيق الوثيق بين الجانبين تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، وهو ما أسهم بقوة فى تعزيز التعاون بين البلدين.



ووصف سفير الهند علاقات مصر والهند بالوطيدة والتاريخية، معربا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر عقب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى فبراير القادم، من أجل تعزيز العلاقات الهندية - الأفريقية.



وقال السفير كولشريشت إنه من المنتظر أن يشهد العام الجارى المزيد من الزيارات المتبادلة بين كبار مسئولى البلدين وتعاونا وتواصلا أكبر بين رجال الأعمال لاستكشاف المزيد من فرص التعاون.



وأشار سفير الهند إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى الوقت الراهن أكبر من أى وقت مضى، حيث يتجاوز حاليا ثلاثة مليارات دولار.



وأوضح أن الشركات الهندية العاملة فى مصر تزيد حاليا عن 50 شركة ما يعكس حرصها على الاستثمار فى مصر وتنمية استثماراتها القائمة.



حضر الاحتفال لفيف من كبار المسئولين من بينهم السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية واللواء محمد الكشكى مساعد وزير الدفاع ونواب البرلمان وورجال الأعمال والصحافة والإعلام.