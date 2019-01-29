شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: غلق باب الترشح لمنصب رئيس جامعة مطروح الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة مطروح، على أن يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة بأمانة المجلس بداية من 20 يناير الجارى وحتى الخميس المقبل 30 من نفس الشهر.

وأضاف المجلس، أن الأوراق المطلوبة للترشح تتمثل فى السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث- المهارات العلمية- الإشراف على الرسائل العلمية- المشروعات البحثية المشارك فيها- التعاون الخارجي- بناء شراكات- المشاركة في تطوير التعليم الجامعي)، وبيان حالة يشتمل على (الإعارات- الأجازات- المهمات العلمية في الخارج- الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة، وعدد (8) نسخ من الأوراق (نسخة أصل بالإضافة إلى 7 نسخ مصورة).