"فض اعتصام رابعة والفصل في أحداث عنف الظاهر".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة.

وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان في قضية فض رابعة، ومحاكمة 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013 ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

- محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 15 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وبعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وجهت النيابة للمتهمين "وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبدالعظيم، محمد إبراهيم، محمد النادي، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد علي، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

- محاكمة عهدي فضلي بتهمة "الكسب غير المشروع"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسني الضبع، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.

تضمن أمر الإحالة في القضية، اتهام عهدي فضلي وهاني كامل، بالكسب غير المشروع مستغلين أعمال وظيفتيهما نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، بأن استغل عهدي فضلي سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم استغلال وظيفتيهما في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع، حيث حصل عهدي فضلي على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيها، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

- الحكم على متهمين بقضية "أحداث عنف الظاهر"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بقضية "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين -تم الحكم عليهم- عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

- الحكم في إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة "كفر حكيم"

تصدر الدائرة 5 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم بالقضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة بقضية حرق كنيسة "كفر حكيم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والمتهم في القضية هو "عبدالهادي.ر"، والصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

- الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.​