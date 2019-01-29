انت الان تتابع نصر: 40 اتفاقية بـ1.6 مليار يورو خلال زيارة ماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأن زيارة الرئيس الفرنسي مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كل المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.

وقالت "نصر"، خلال المنتدى الاقتصادي للاستثمار الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، إن الحكومة الحالية لم تدخر جهدًا منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحوري القطاع