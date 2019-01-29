شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم مصر»: سجل مصر في حقوق الإنسان «لم تقدمه أي دولة في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مصر شهدت طفرة حقيقية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأن هذا الملف شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية على كافة الأصعدة والمجالات بما فيها الجانب السياسي.

وأشار «القصبي» إلى أن مشهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، منوها بحب وتقدير الشعب لجهود القيادة السياسية على أرض الواقع.

وقال في بيان، مساء الاثنين، إن حقوق الإنسان لا تتجزأ، ومصر ترعى حقوق الإنسان في أشمل معانيها، ونوه بأن المرأة تشغل 25% من الحكومة و15% من البرلمان، وأن الشباب يتولون مناصب حكومية، مشيرا إلى أن مصر عازمة على الاستمرار في تمكين المرأة والشباب والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا.

واستطرد أن «ما قدمته الدولة المصرية في ملف رعاية حقوق الإنسان بشكل عام لم تقدمه أي دولة لمواطنيها على مستوى العالم»، منوها «بالإنجازات التي شهدتها مصر في ملف الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ومياه الشرب وغيرها من الخدمات».