شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تنظم قوافل دعوية إلى 3 محافظات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات الجيزة، البحيرة و مرسى مطروح، الجمعة.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، مساء الاثنين، أن تنظيم تلك القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من الوزير محمد مختار جمعة.

وأضاف البيان أن علماء القوافل سيلقون خطبة الجمعة تحت عنوان «احترام النظام العام»، ويلتقون المواطنين في المحافظات للرد على استفساراتهم.