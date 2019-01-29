شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند في القاهرة يشيد بتطور العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سفير الهند بالقاهرة، راهول كولشريشت، بالتطور والمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الهندية، في مختلف المجالات، في ضوء حرص قيادتي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى على دفعها نحو آفاق أرحب.

جاء ذلك في كلمة السفير الهندي، خلال الاحتفال الذي نظمته سفارة بلاده بالقاهرة، مساء الإثنين، بمناسبة الذكرى السبعين لإعلان جمهورية الهند.

وأشار السفير الهندي لدى مصر إلى أهمية الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس السيسي للهند ولقاءات القمة العديدة التي جمعته برئيس وزراء الهند على هامش العديد من المحافل الدولية والتنسيق الوثيق بين الجانبين تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، وهو ما أسهم بقوة في تعزيز التعاون بين البلدين.

ووصف سفير الهند علاقات مصر والهند بالوطيدة والتاريخية، معربا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر عقب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي فبراير القادم، من أجل تعزيز العلاقات الهندية- الأفريقية.

وقال السفير كولشريشت إنه من المنتظر أن يشهد العام الجاري المزيد من الزيارات المتبادلة بين كبار مسئولي البلدين وتعاونا وتواصلا أكبر بين رجال الأعمال لاستكشاف المزيد من فرص التعاون.

وأشار سفير الهند إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الوقت الراهن أكبر من أي وقت مضى، حيث يتجاوز حاليا ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح أن الشركات الهندية العاملة في مصر تزيد حاليا عن 50 شركة ما يعكس حرصها على الاستثمار في مصر وتنمية استثماراتها القائمة.