شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: تراجع الدور المصري وراء تغول إيران وتركيا إقليميًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن تراجع الدور المصري مؤخرًا أدى إلى تغول دور كل من إيران وتركيا في المنطقة العربية، مشددًا على أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على الحد من هذا التغول.

وأضاف في لقائه مع برنامج «الحكاية» على «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن مصر لها وزن كبير، ليس من حيث السكان فقط، وتلعب دورا كبيرا بوصفها زعيمة العرب، لا شك في ذلك.

وتابع: «عندما أتحدث مع العرب أشعر بحزنهم على تراجع الدور المصري أمام الدور التركي والإيراني، هذا الوضع الإقليمي لن ينضبط ولن تحل هذه المشاكل، إلا إذا كانت مصر جالسة على المائدة بثقلها».

وأردف قائلًا: «هذا الثقل لا بد أن نعمل له، لأنه ليس مضمومًا في الجيب، وهو ما تنتجه الديناماكية المصرية، سواء بالإصلاح الاقتصادي أو بالتوازن الداخلي، فضلا عن دور الجيش المصري، هذا الثقل هو الذي سيعيد الدور المصري».