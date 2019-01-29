شكرا لقرائتكم خبر عن قبل النطق بالحكم.. 7 اتهامات تواجه نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُصدر غداً الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، الحكم على سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية بقيمة 10 ملايين جنيه. وتواجه سعاد الخولى 7 اتهامات هى: 1- تزوير محرر رسمى واستعماله 2- الإخلال بواجبات وظيفتها 3- الإضرار بالمال العام وإهداره 4- تلقى رشوة مالية 5- التربح 6- استغلال سلطاتها وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة 7- الكسب غير المشروع

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