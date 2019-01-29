شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف الإنتهاء من تركيب 25 ألف عداد ذكى نهاية إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية بنسبة 80%، موكداً أن المرحلة الثانية تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن إجمالى عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حالياً ما يقرب من 17 ألف عداد ذكى، موضحاً أنه من المقرر الإنتهاء من تركيب 25 ألف عداد ذكى نهاية إبريل المقبل.

وأشار حمزة إلى أن المواطنين أصبحوا يتقبلون فكرة تغيير العداد التقليدى إلى عداد ذكى أو مسبوق الدفع، مشيراً إلى أن العدادات الذكية التى تم تركيبها تقضى تماما على سرقات التيار الكهربائى، علاوة على مساعدة المواطن على ترشيد استهلاكه من خلال قدرته على تخفيف الأحمال، بالإضافة إلى إمكانية شحن العداد من خلال تحويل رصيد بواسطة الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية.