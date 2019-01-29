شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن القاهرة: وزعنا 223 وجبة و80 بطانية على المشردين بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد السيد، مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة، أن فرق الإنقاذ المشتركة التى تعمل ضمن مبادرة "حياة كريمة" تمكنت من تقديم أكثر من 223 وجبة ساخنة جاهزة للحالات المحتاجة وتوزيع أكثر من عدد 80 بطانية وغطاء للحالات الأكثر إحتياجًا والتى تعانى من البرد.

وأضاف مدير التضامن الإجتماعى بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن أن فرق الإنقاذ المشتركة تجوب يوميًا أكثر الأماكن والميادين التى يتجمع بها الأطفال التى بلا مأوى والمشردين والمفقودين ويتم التواصل معهم بمعرفة مجموعة من المتخصصين الإجتماعيين والنفسيين للتعرف على حالتهم وتفاصيل مشاكلهم الإجتماعية والنفسية بشكل دقيق.

وأشار إلى أنه يتم تحويل الحالات المرضية للمستشفيات لتلقى العلاج والرعاية العاجلة، وأنه يتم التواصل مع مع أهالى الأطفال بلا مأوى وتم عودة عدد كبير من الأطفال وتسليمهم الى أسرهم مع تقديم كافة احتياجاتهم الحياتية اللازمة لعودة الأمان والدفء الأسرى لهم.