شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل تسليم المحافظات للتابلت.. وتؤكد: اليوم شحن دفعات للمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم المحافظات لتابلت الصف الأول الثانوى العام، والمقرر توزيعه على الطلاب خلال الترم الثانى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مندوبى المحافظات يواصلون استلام الكميات والأعداد المطلوبة من مخازن الوزارة، حيث يتم اليوم الثلاثاء تسليم عدة محافظات على رأسها البحر الأحمر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الطلاب سوف يتسلمون التابلت خلال تلك المرحلة من المدارس، على أن تشكل لجنة فى كل مديرية لتسليم الطلاب للأجهزة بشكل دقيق يمنع التلاعب أو عدم وصول التابلت للطالب صاحب الحق فيه.