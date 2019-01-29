معرض التضامن " ديارنا 2019 " يستقبل المواطنين لليوم التاسع على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل معرض وزارة التضامن الاجتماعى " ديارنا 2019 " لليوم التاسع على التوالى المواطنين، حيث تنظمه الوزارة حاليًا بصالة صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويطرح المعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمفروشات، وكذلك جناح للمنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى . وكانت غادة والى وزيرة التضامن قد أكدت ، أن هناك تنوعا كبيرا فى المبيعات مابين منتجات الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والمفروشات الى جانب منتجات أسوان، ضيف شرف المعرض، كما أن هناك تنوعا فى أعمار زوار المعرض ممايعكس اهتمام كبير من كافة الشرائح العمرية بزيارة المعرض حيث بلغ عدد زوار المعرض حوالى 5 آلاف زائر حتى الآن.

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