أخبار مصر | عمرو موسى يكشف تفاصيل ترشحه للرئاسة ومعارضته للإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو موسى يكشف تفاصيل ترشحه للرئاسة ومعارضته للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، إنه توقع إبان الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 25 يناير، فوز مرشح الإخوان المسلمين، موضحًا أن التعثر السياسي من الممكن أن يكون تجربة مفيدة للدولة.

وقال في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «في لحظات التصويت في الانتخابات الرئاسية التي كنت مرشحًا فيها، كنت أشعر أننا متقدمون على حكم الإخوان المسلمين»، مشيرًا إلى أنه استشعر القلق عند إدراكه عدم قدرة الإخوان على حكم مصر.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك مصلحة فيما يتعلق بالتشكيك في الانتخابات وقتها، معقبًا أنه اتجه إلى معارضة الإخوان المسلمين، ليس لأنهم الإخوان المسلمين، وإنما لأنهم لم يستطيعوا حكم مصر، وعارضوا الإطار الفكري للبلاد والمصلحة المصرية.

وتابع: «إحنا عايزين نصلح مصر والاقتصاد والتعليم والصحة، وعايزين الناس تعرف تعيش، المسألة مش مسألة دروشة، المسألة مرتبطة بالمصلحة والحكم»، لافتًا إلى أنه لهذا كان غير قادر على قبول استمرارهم في الحكم.

واستضاف برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المرشح الرئاسي وعضو لجنة الخمسين عمرو موسى، والذي تحدث في ملفات تخص الشأنين الداخلي والخارجي المصري.