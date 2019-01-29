ميناء الإسكندرية: 4 مشروعات جديدة سيتم افتتاحها فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن هناك 4 مشروعات كبرى سيتم افتتاحها خلال عام 2019 وهى مشروعات كبرى ستحدث طفرة وتأثير كبير داخل هيئة ميناء الإسكندرية .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن من ضمن المشروعات هو الجراج المتعدد الطوابق سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه بإجمالى تكلفة شاملة المرحلتين 400 مليون جنيه ، وسيتم افتتاح كوبرى الدخيلة ووصل نسبة التنفيذ فيه حاليا 93% بتكلفة تصل إلى 621 مليون جنيه، ولم يتبقى فيه سوى أعمال التوسعة والتطوير فى نزلة الكوبرى داخل الميناء.
وأشار عطية، إلى أنه سيتم استلام 3 قاطرات جديدة بقوة شد 60 طنا بتكلفة 546 مليون جنيه من إجمالى 8 قاطرات تم بناؤها، دخل الخدمة منهم قاطرتين وسيتم استلام 3 خلال عام 2019 ، مشيراً إلى أرض التجارية للأخشاب التى سيتم افتتاحها قريبا ولم يتبقى سوى بناء سور حول الأرض وتشكيل لجنة للاستخدام الأمثل لها .
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