شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: 4 مشروعات جديدة سيتم افتتاحها فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن هناك 4 مشروعات كبرى سيتم افتتاحها خلال عام 2019 وهى مشروعات كبرى ستحدث طفرة وتأثير كبير داخل هيئة ميناء الإسكندرية .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن من ضمن المشروعات هو الجراج المتعدد الطوابق سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه بإجمالى تكلفة شاملة المرحلتين 400 مليون جنيه ، وسيتم افتتاح كوبرى الدخيلة ووصل نسبة التنفيذ فيه حاليا 93% بتكلفة تصل إلى 621 مليون جنيه، ولم يتبقى فيه سوى أعمال التوسعة والتطوير فى نزلة الكوبرى داخل الميناء.

وأشار عطية، إلى أنه سيتم استلام 3 قاطرات جديدة بقوة شد 60 طنا بتكلفة 546 مليون جنيه من إجمالى 8 قاطرات تم بناؤها، دخل الخدمة منهم قاطرتين وسيتم استلام 3 خلال عام 2019 ، مشيراً إلى أرض التجارية للأخشاب التى سيتم افتتاحها قريبا ولم يتبقى سوى بناء سور حول الأرض وتشكيل لجنة للاستخدام الأمثل لها .