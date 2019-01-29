"أمان" توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى كافة منافذها بأنحاء الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت منافذ أمان كميات من المواد الغذائية الاستراتيجية "السكر والزيت والأرز والشاي واللحوم" في منافذها بأسعار مخفضة. وتهدف منافذ أمان محاربة جشع بعض التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، في العديد من المناطق المختلفة. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء " منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم إفتتاح 924 منفذ بكافة محافظات الجمهورية ،خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً ، منها 734 منفذ ثابت ومحل تجارى، و 190، منفذ متحرك ، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.

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