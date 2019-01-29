شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر تكشف تزوير الاتحاد القطرى أوراق لاعبيه المجنسين للمشاركة بكأس آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة مباشر قطر، المعنية بفضح جرائم تنظيم الحمدين، على فضائح النظام القطرى، الضوء على ملف المجنسين فى منتخب قطر، المشارك فى بطولة كأس آسيا، المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت القناة إن تجنيس لاعبى قطر قد يتوقف فى عرقلة منتخب العنابى فى كأس آسيا، حيث كشفت مباراة المنتخب مع العراق، ظهور اللاعب بسام الراوى، من مواليد النجف فى العراق، لكنه يقيم فى قطر هو وأهله.

وقالت القناة، إنه وفقاً للمادة السابعة من قانون الفيفا المرتبطة بعملية التجنيس، والذى يفرض مرور 5 سنوات على مشاركة اللاعب المجنس بجنسية الدولة الجديدة بعد سن الـ 18، وهو ما يعنى مشاركة اللاعب بعد السن 23 عاماً، وهو ما لم ينطبق على بسام الراوى، الذى لم يتخط هذه السن.

وبحسب قانون الفيفا فإنه يمكن للاعب المجنس المشاركة مع منتخب بلاده، إذا كان أحد أبويه يحمل جنسية البلد الجديدة، وقد تلاعب النظام القطرى بهذا النص، حيث قدم الاتحاد القطرى لكرة القدم شهادة ميلاد والدة اللاعب بسام الراوى، على أنها مواطنة قطرية، على الرغم من أن والدة اللاعب هى آمال عدنان، وكانت تعمل مدرسة فى العراق، وجداه من أبويه وأمه من العراق.

وكشفت مصادر بالاتحاد الأسيوى، وفق ما نشرته قناة مباشر قطر، أن الاتحاد القطرى قدم أوراق مشاركة اللاعبين المجنسين، ومن بين هذه الأوراق، أوراق اللاعب بسام الراوى، وكذلك أوراق اللاعب المعز على، على أنهما من مواليد قطر، حتى يتم تجنيسهما من أكثر من 6 سنوات مضت، وهو ما دعا الاتحاد العراقى لكرة القدم، للمطالبة بالتحقيق فى هذه الفضيحة.