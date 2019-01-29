"الصحة" تستعين بقاعدة بيانات المواليد فى تطبيق مبادرة الحد من الزيادة السكانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم استخدام قواعد بيانات المواليد فى تنفيذ مبادرة الحد من الزيادة السكانية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع، أن هناك آليات تنفيذية جارى العمل عليها حالياً لتنفيذ المبادرة الخاصة بخفص معدل المواليد، لافتة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بالقضية السكانية .
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة، ستتعاون مع المجلس القومى للسكان لبلورة الآليات إلى واقع ملموس .
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