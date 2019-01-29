محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 15 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وبعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي. وجهت النيابة للمتهمين "وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبدالعظيم، محمد إبراهيم، محمد النادي، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد علي، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

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