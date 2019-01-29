أخبار مصر | بيان مهم من "الوزراء" عن "شقق" الإسكان التي يغلقها أصحابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من "الوزراء" عن "شقق" الإسكان التي يغلقها أصحابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مساء الاثنين، بيانا أكد فيه أنه تواصل مع عدد كبير من المسؤولين في وزارة الإسكان والمرافق العامة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والذي نفى تمامًا سحب شقق الإسكان غير المأهولة بالسكان من ساكنيها، وأكد أن كل هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق.

ونفت الحكومة المصرية هذه الشائعة، وأكدت عدم صحتها، مؤكدة بأن البعض ينشر هذه الشائعات لأغراض شخصية.

وعلقت وزارة الإسكان على هذه الأخبار قائلة: "لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الإجتماعي من ساكنيها المستقلين بها، الملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الإجتماعي".