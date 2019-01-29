أخبار مصر | احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعد اعتمادها بنسبة نجاح 89%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعد اعتمادها بنسبة نجاح 89% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018/ 2019، نيابة عن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

وأعلنت النتيجة عبر موقع مشيخة الأزهر التعليمي الإلكتروني الرسمي:

وأكد مصدر بـ"الأزهر"، لـ"الخليج 365"، اعتماد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، بنسبة نجاح وصلت إلى 89.19%، وتم إعلان النتيجة عبر الموقع التالي:

وتتاح نتيحة الفصل الدراسي الأول 2018 – 2019 في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والبحر الأحمر ودمياط وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف وأسوان والزقازيق والفيوم ومرسى مطروح والمنصورة وكفر الشيخ والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بواسطة كتابة رقم الجلوس الطالب من خلال رابط موقع مشيخة الأزهر التعليمي الرسمي.

يتيح ذلك الموقع معرفة نتائج طلاب المراحل التعليمية، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية 2019 ونتيجة الإعدادية والثانوية الأزهرية والبعوث والقراءات الأزهرية من خلال إدخال رقم الجلوس.