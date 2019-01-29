أخبار مصر | الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة أمطار ورياح مثيرة للأتربة

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"حالة الطقس اليوم، درجات الحرارة، طقس اليوم، الأرصاد الجوية، الأرصاد".. هكذا يبحث المواطنيون على "جوجل" لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتداء الكمامات أمر مهم في مواجهة موجات الرياح المحملة بالأتربة التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، أنه يتمنى أن تنتشر بيينا ثقافة استخدام الكمامات في حالة الموجات المحملة بالأتربة خاصة إن كان نشاط الرياح كبيرًا، وعلى مرضى الجهاز التنفسي مراجعة الطبيب أولًا بأول وتجنب الخروج في هذه الظروف قدر الإمكان

وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أن الرياح التي تتعرض لها البلاد في الفترة الحالية قوية لكنها لا تصل حد العاصفة، لافتًا إلى أنها من الممكن أن تكون شديدة على مناطق الصحراء الغربية.

وتابع رئيس الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أنه يوجد الكثير من التغيرات في حالة الطقس طرأت للمرة الأولى على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الظواهر العواصف الترابية في فصل الشتاء بدلًا من الربيع.

وأشار: "في فبراير العام الماضي وصلت درجة الحرارة على القاهرة 33 وده مش طبيعي، كما أن مصر لم تشهد رياح الخماسين في فصل الربيع منذ 3 سنوات، وهذا يرجع إلى التغيرات المناخية".

وأوضح أن اللجنة المشكلة لدراسة وصف مناخ مصر ما زالت تعمل في الدراسة حتى يمكن معرفة هل تغير المناخ في مصر، وإذا تغير ما هي الصفات الجديدة للمناخ التي سيتم وصفه بها؛ لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لتعديل وصف المناخ في الكتب الدراسية، وتنتهي اللجنة من دراستها قبل نهاية عام 2019.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

شبين الكوم 09 20

طنطا 10 20

دمنهور 10 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 08 20

مطروح 07 18

السلوم 05 18

سيوة 06 20

بورسعيد 09 19

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الإسماعيلية 09 21

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 13 18

نخل 07 18

نويبع 13 20

طابا 12 19

كاترين 02 18

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 07 20

بني سويف 07 20

المنيا 05 20

أسيوط 05 21

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 23

أسوان 11 23

أبوسمبل 12 22

الوادي الجديد 06 21

شلاتين 14 24

أبو رماد 15 22

رأس حدربة 15 23

حلايب 17 23