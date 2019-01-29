أخبار مصر | العصار وسلامة وزين يشاركون في عزاء شقيقة مكرم محمد أحمد (صور)

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شارك عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والنواب والشخصيات العامة، في عزاء شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بمسجد المشير طنطاوي، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي خالد ناجح، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتلقى العزاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وحضر الناقد الرياضي الكبير عصام شلتوت، والكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، والإعلامي شريف فؤاد، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما شارك محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي عمادالدين حسين، وأحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ومحمد رجب، القيادي بالحزب الوطني السابق، والنائب محمد إسماعيل، ووفد من وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الشرطة.

وكانت شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توفيت، مساء أول أمس السبت، في أحد المستشفيات بعد صراع كبير مع المرض.

وأنهى أهل المتوفية، إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، ودُفنت، أمس الأحد، بمقابر العائلة في المنوفية.