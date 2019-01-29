شكرا لقرائتكم خبر عن مستخدمو "انستجرام" يفاجأون بتعطل خدمة الموقع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ مستخدمو موقع تبادل ومشاركة الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" بتعطل خدمات الموقع فى مصر.
حيث واجه المستخدمون مشكلة فى أثناء محاولتهم الدخول وتصفح الموقع، إذ أن واجهة الموقع الرئيسية لم تظهر، فضلاً عن عدم ظهور أى محتوى على الموقع.
ولم يتم معرفة ما إذا كان توقف الموقع كان بسبب عطل فنى، أم بسبب تحديثات من شأنها إحداث خلل بالنسبة للمستخدمين.
هذا وقد عاد الموقع مرة أخرى للعمل بعد دقائق من التعطل.
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