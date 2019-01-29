شكرا لقرائتكم خبر عن "السكك الحديدية للخدمات" تحقق 272 مليون إيرادات خلال 2018 بزيادة 300% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة ، تحقيق إجمالى إيرادات بلغ 272 مليون جنيه خلال 2018 بزيادة 300% عن آخر 3 سنوات.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لليوم السابع، أنه تم تحقيق صافى أرباح بلغ 5.2 مليون جنيه بفضل المشروعات الصغيرة التى تم تنفيذها من إنشاء وحدة لإنتاج المنظفات داخليا بدلا من شرائها بجانب إنشاء ورش لتنصيع ملابس العاملين بدلا من شرائها من خارج الشركة.

ولفت رئيس شركة السكك الحديد للخدمات المتكاملة، إلى أن مجلس إدارة الشركة صدق على صرف مقابل رصيد إجازات العاملين خلال 2018 لمن تنطبق عليهم لوائح الصرف بالشركة.