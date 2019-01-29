شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" تسلط الضوء على فضيحة بنك باركليز مع رئيس وزراء قطر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة قطر مباشر، المعنية بفضح جرائم تنظيم الحمدين الحاكم فى دولة قطر، الضوء على وصمة عار جديدة تطارد حمد بن جاسم، فى فضيحة بنك باركليز، متسائلة عن إمكانية محاكمته.

وقالت القناة إن فضيحة رئيس الوزاء القطرى السابق، حمد بن جاسم مع بنك باركليز لم تنتهى، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أن بن جاسم طلب عمولة شخصية، خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولى البنك عام 2008.

وأضافت: "هذا بالإضافة إلى العمولة التى دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية فى الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطرى فى البنك".

ويحسب التحقيقات، فقد اعترف كبار التنفيذيين السابقين فى بنك باركليز الذين كانوا يحاولون جمع أموال للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى فى الذمة المالية عام 2008، بأن حصول بن جاسم على رسوم شخصية يعد خطئاَ ونوعا من التحايل.