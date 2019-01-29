شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو يوضح القصة الكاملة للقبض على سارق لوحة بمعرض تريتياكوف الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو القصة الكاملة لسرقة لوحة الفنان الروسي آركيب كويندزى، من معرض تريتياكوف في العاصمة الروسية موسكو، قبل أن تتمكن السلطات من اعتقاله مساء أمس الإثنين، واستعادة اللوحة المسروقة.

وتمت عملية السرقة الأحد، بعدما فتح المتحف أبوابه أمام الزوار، حيث اقترب اللص من اللوحة وأنزلها من الحائط، ثم خرج بها إلى جهة مجهولة، على مرأى من عشرات الأشخاص الذين اعتقدوا أنه موظفا فى المتحف.

مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية الروسية، أظهر قوات الأمن أثناء اعتقالها للص، واستعادة اللوحة المسروقة من مبنى خارج العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية، من معلومات عن اللص، فإنه رجل يبلغ من العمر 31 عاما، واحتجز في قرية زاريتشيه التابعة العاصمة الروسية.

يذكر أن المشتبه به اعتقل في ديسمبر 2018 بتهمة حيازة المخدرات، ويواجه حكما بالسجن لمدة تصل لـ15 عاما في حال ثبوت تهمة سرقة اللوحة عليه، والتي أمنت عليها وزارة الثقافة الروسية بمبلغ 180 ألف دولار.