شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة 279 عمارة بالطريق الدائرى ومحور 26 يوليو فى 100 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن أجهزة لمحافظة، نجحت خلال 100 يوم، فى إزالة واسترداد 12 ألف حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة، ومستمرة فى رصد التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الجهات الأخرى مع تعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.

وأضاف محافظ الجيزة، فى تصريحات خاصة، أنه خلال 100 يوم تمكنت المحافظة من إيقاف أعمال البناء لأكثر من 100 عقار لمخالفتهم شروط الترخيص وإزالة 279 عمارة مخالفة لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو فى أحياء الدقى وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم والعجوزة والعمرانية وشمال الجيزة والوراق، وكذلك إزالة 450 حالة بالمراكز والمدن.

وأكد المحافظ، أن المحافظة ستضاعف فى العام الجديد من جهودها لإزالة أى أبنية مخالفة، وذلك لمنع ظهور العشوائيات والأماكن الغير مخططة والتى تضر بشبكات المرافق والخدمات.